ARA
DOLAR
41,05
0,04%
DOLAR
EURO
47,93
0,35%
EURO
GRAM ALTIN
4472,25
-0,23%
GRAM ALTIN
BIST 100
11359,01
-1,48%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Platform Turizm (PLTUR) temettü tarihlerini duyurdu

Platform Turizm bugün KAP'a temettü tarihlerini duyurdu.


Platform Turizm (PLTUR) temettü tarihlerini duyurdu

Platform Turizm'den KAP'a yapılan bildirime göre şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7599590 TL, net 0,6459650 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,3229825 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim. İkinci taksit için hak kullanım tarihi 13 Kasım ve ödeme tarihi 17 Kasım olacak.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 27.08.2025 Tarih ve 2025-8/D numaralı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklara brüt 186.000.000 TL., net 158.100.000 TL kar payının ilk taksiti 15.10.2025 tarihinden itibaren, ikinci taksiti 13.11.2025 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde nakden dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. 
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL