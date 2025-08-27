Platform Turizm (PLTUR) temettü tarihlerini duyurdu

Platform Turizm'den KAP'a yapılan bildirime göre şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7599590 TL, net 0,6459650 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,3229825 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim. İkinci taksit için hak kullanım tarihi 13 Kasım ve ödeme tarihi 17 Kasım olacak.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 27.08.2025 Tarih ve 2025-8/D numaralı Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklara brüt 186.000.000 TL., net 158.100.000 TL kar payının ilk taksiti 15.10.2025 tarihinden itibaren, ikinci taksiti 13.11.2025 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde nakden dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

