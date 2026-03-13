Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti: Sucukta kanatlı eti, kıymada sakatat!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler ekledi. Aynı değeri taşımayan maddelerin eklenmesiyle oluşturulan listede, birçok farklı üründe uygunsuzluk tespit edildi.

Listede yer alan bazı ürünlerde vitaminli toplarda bezelye, peynirde bitkisel yağ, zeytinyağında tohum yağları, sucukta kanatlı eti ve sakatat, dana köfte harcında ise kanatlı eti bulundu. İşte 12 Mart 2026 tarihli güncellemeyle listeye eklenen ürünler…