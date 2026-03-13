ARA
DOLAR
44,16
0,22%
DOLAR
EURO
50,49
-0,78%
EURO
ALTIN
7128,64
-1,08%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti: Sucukta kanatlı eti, kıymada sakatat!

Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti: Sucukta kanatlı eti, kıymada sakatat!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. 12 Mart 2026 tarihli denetimlerde özellikle et ürünlerinde dikkat çeken uygunsuzluklar tespit edildi. Bazı sucuk, köfte ve kebap harçlarında kanatlı eti ve sakatat bulundu, zeytinyağında tohum yağları, peynirde ise bitkisel yağ tespit edildi.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti: Sucukta kanatlı eti, kıymada sakatat!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler ekledi. Aynı değeri taşımayan maddelerin eklenmesiyle oluşturulan listede, birçok farklı üründe uygunsuzluk tespit edildi.

Listede yer alan bazı ürünlerde vitaminli toplarda bezelye, peynirde bitkisel yağ, zeytinyağında tohum yağları, sucukta kanatlı eti ve sakatat, dana köfte harcında ise kanatlı eti bulundu. İşte 12 Mart 2026 tarihli güncellemeyle listeye eklenen ürünler…

1 Vitamin toplarında bezelye tespit edildi

Vitamin toplarında bezelye tespit edildi
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
FROPİEKİDSVitaminli Toplar (Antep Fıstığı Kaplı Fındık Ezmesi ve Hurma)Bezelye tespiti
HELVACIZADEÜzüm Pekmezi (25 kg)Şeker ilavesi tespiti
CEYLANYarım Yağlı YoğurtBitkisel yağ ve nişasta tespiti
ŞENSAYarım Yağlı Taze Kaşar PeyniriBitkisel yağ ve eritme tuzu tespiti
HACI SIDDIK SUNAYSadeyağİnek sütü tespiti

2 Zeytinyağına tohum yağları karıştırıldı

Zeytinyağına tohum yağları karıştırıldı
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
ZEKİ DEMİRÖZNaturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)Tohum yağları karıştırılması tespiti
KÖSE GIDA VE ŞARKÜTERİ – ÖZCAN KÖSENaturel Sızma Zeytinyağı (5 L)Tohum yağları karıştırılması tespiti
TAŞ BASKI LUX AYVALIK KÖRFEZİM SOĞUK SIKIMNaturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)Tohum yağları karıştırılması tespiti
MAHİ ZEYTİNNaturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)Tohum yağları karıştırılması tespiti
AY KÖRFEZ GURMENaturel Sızma Zeytinyağı (2 Litre)Tohum yağları karıştırılması tespiti
AY KÖRFEZ GURMENaturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)Tohum yağları karıştırılması tespiti

3 Dana sucukta kanatlı etine rastlandı

Dana sucukta kanatlı etine rastlandı
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
KÖY TADIMNaturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması ve tohum yağları karıştırılması tespiti
AYVALIK KOOP.Naturel Sızma Zeytinyağı (18 Litre)Tohum yağları karıştırılması tespiti
MUDANYA KÖY-KOOPSoğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı (5 L)Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya ve tohum yağları karıştırılması tespiti
TEKİRKasap Sucuk (Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk)Kanatlı eti ve sakatat (baş eti) tespiti
CEYHUN GURMEDana SucukSakatat (baş eti) tespiti
E.B.Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)Deri dokusu ve kanatlı eti tespiti

4 Piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti

Piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
AFYONKARAHİSAR CEYLANERIsıl İşlem Görmüş Piliç SucukMekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
AFYONKARAHİSAR CEYLANERIsıl İşlem Görmüş Dana SucukSakatat (kalp) tespiti
KULE AFYONKARAHİSAR KULEIsıl İşlem Görmüş Piliç SucukMekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
KULE AFYONKARAHİSARIsıl İşlem Görmüş Dana SucukKanatlı eti tespiti
SEVİMOĞLUIsıl İşlem Görmüş Piliç SucukMekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti

5 Mantıda kanatlı eti tespit edildi

Mantıda kanatlı eti tespit edildi
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
ŞAHDİYARIsıl İşlem Görmüş Dana SucukSakatat (baş eti) tespiti
KASAP ALİ ET ÜRÜNLERİKıyma (Kırmızı Et)Kanatlı eti tespiti
BİRBİÇER RESTAURANT (GÜZELYALI)Dana-Kuzu Kebap Harcı (Çiğ)Kanatlı eti tespiti
EXPRESS ET VE BALIKKuzu But KıymaKanatlı eti tespiti
SİNOP MANTISinop Mantı (Dana Kıyma)Kanatlı eti tespiti
GÖZDE PİDEDana-Oğlak Pide HarcıSakatat (baş eti) tespiti
BİZİM KEBAPÇIÇiğ Adana Kebap Harcı (Dana-Kuzu)Kanatlı eti tespiti
CİĞERCİ EMİN USTAÇiğ Adana Kebap HarcıSakatat (baş eti) tespiti
HAS MANGALÇiğ Kıyma (Dana-Kuzu Karışık)Kanatlı eti tespiti
ŞİRİN URFA SOFRASIAdana KebapKanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti

6 Çiğ pide harcında sakatat (kalp) tespit edildi

Çiğ pide harcında sakatat (kalp) tespit edildi
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
BOŞNAK FIRINBoşnak Böreği Kıymalı İç HarcıKanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti
ÜMİT PİDEÇiğ Pide Harcı (Dana Etinden)Sakatat (baş eti) tespiti
DOĞANLAR PİDEKırmızı Etten Hazırlanan Çiğ Pide HarcıSakatat (kalp) tespiti
KÖŞEM PİDEKıymalı Pide Harcı (Dana Kıyma)Kanatlı eti tespiti
MANGAL CITYAdana Kebap (Dana ve Kuzu Eti Karışımı)Kanatlı eti tespiti
ARPA DÖNER ET PİŞİRİCİSİPişmiş Et Döner (Dana)Kanatlı eti tespiti
ÖZ SANCAKDana Köfte HarcıKanatlı eti tespiti
ÇITIR LAHMACUNLahmacun HarcıKanatlı eti tespiti
AMSTERDAM KIYMALI PİDE SALONUEtli Ekmek İç HarcıKanatlı eti tespiti
YAY ET GIDAKilis TavaKanatlı eti tespiti

7 Acı pul biberde domatese rastlandı

Acı pul biberde domatese rastlandı
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
KARDEŞLER LOKANTA VE PİDE SALONUDana Pide HarcıSakatat (kalp) tespiti
BULDUMALAR BAHARATÇok Acı Pul BiberDomates tespiti
VAFİAcı Toz BiberDomates tespiti
ANADOLUSüzme Çiçek BalıTaklit veya tağşiş tespiti
BALDAĞISüzme Çiçek BalıTaklit veya tağşiş tespiti
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL