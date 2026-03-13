Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti: Sucukta kanatlı eti, kıymada sakatat!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler ekledi. Aynı değeri taşımayan maddelerin eklenmesiyle oluşturulan listede, birçok farklı üründe uygunsuzluk tespit edildi.
Listede yer alan bazı ürünlerde vitaminli toplarda bezelye, peynirde bitkisel yağ, zeytinyağında tohum yağları, sucukta kanatlı eti ve sakatat, dana köfte harcında ise kanatlı eti bulundu. İşte 12 Mart 2026 tarihli güncellemeyle listeye eklenen ürünler…
1 Vitamin toplarında bezelye tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|FROPİEKİDS
|Vitaminli Toplar (Antep Fıstığı Kaplı Fındık Ezmesi ve Hurma)
|Bezelye tespiti
|HELVACIZADE
|Üzüm Pekmezi (25 kg)
|Şeker ilavesi tespiti
|CEYLAN
|Yarım Yağlı Yoğurt
|Bitkisel yağ ve nişasta tespiti
|ŞENSA
|Yarım Yağlı Taze Kaşar Peyniri
|Bitkisel yağ ve eritme tuzu tespiti
|HACI SIDDIK SUNAY
|Sadeyağ
|İnek sütü tespiti
2 Zeytinyağına tohum yağları karıştırıldı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|ZEKİ DEMİRÖZ
|Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|KÖSE GIDA VE ŞARKÜTERİ – ÖZCAN KÖSE
|Naturel Sızma Zeytinyağı (5 L)
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|TAŞ BASKI LUX AYVALIK KÖRFEZİM SOĞUK SIKIM
|Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|MAHİ ZEYTİN
|Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|AY KÖRFEZ GURME
|Naturel Sızma Zeytinyağı (2 Litre)
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|AY KÖRFEZ GURME
|Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
3 Dana sucukta kanatlı etine rastlandı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|KÖY TADIM
|Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
|Daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması ve tohum yağları karıştırılması tespiti
|AYVALIK KOOP.
|Naturel Sızma Zeytinyağı (18 Litre)
|Tohum yağları karıştırılması tespiti
|MUDANYA KÖY-KOOP
|Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı (5 L)
|Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya ve tohum yağları karıştırılması tespiti
|TEKİR
|Kasap Sucuk (Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk)
|Kanatlı eti ve sakatat (baş eti) tespiti
|CEYHUN GURME
|Dana Sucuk
|Sakatat (baş eti) tespiti
|E.B.
|Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)
|Deri dokusu ve kanatlı eti tespiti
4 Piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|AFYONKARAHİSAR CEYLANER
|Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|AFYONKARAHİSAR CEYLANER
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Sakatat (kalp) tespiti
|KULE AFYONKARAHİSAR KULE
|Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
|KULE AFYONKARAHİSAR
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Kanatlı eti tespiti
|SEVİMOĞLU
|Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
5 Mantıda kanatlı eti tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|ŞAHDİYAR
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Sakatat (baş eti) tespiti
|KASAP ALİ ET ÜRÜNLERİ
|Kıyma (Kırmızı Et)
|Kanatlı eti tespiti
|BİRBİÇER RESTAURANT (GÜZELYALI)
|Dana-Kuzu Kebap Harcı (Çiğ)
|Kanatlı eti tespiti
|EXPRESS ET VE BALIK
|Kuzu But Kıyma
|Kanatlı eti tespiti
|SİNOP MANTI
|Sinop Mantı (Dana Kıyma)
|Kanatlı eti tespiti
|GÖZDE PİDE
|Dana-Oğlak Pide Harcı
|Sakatat (baş eti) tespiti
|BİZİM KEBAPÇI
|Çiğ Adana Kebap Harcı (Dana-Kuzu)
|Kanatlı eti tespiti
|CİĞERCİ EMİN USTA
|Çiğ Adana Kebap Harcı
|Sakatat (baş eti) tespiti
|HAS MANGAL
|Çiğ Kıyma (Dana-Kuzu Karışık)
|Kanatlı eti tespiti
|ŞİRİN URFA SOFRASI
|Adana Kebap
|Kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti
6 Çiğ pide harcında sakatat (kalp) tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|BOŞNAK FIRIN
|Boşnak Böreği Kıymalı İç Harcı
|Kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespiti
|ÜMİT PİDE
|Çiğ Pide Harcı (Dana Etinden)
|Sakatat (baş eti) tespiti
|DOĞANLAR PİDE
|Kırmızı Etten Hazırlanan Çiğ Pide Harcı
|Sakatat (kalp) tespiti
|KÖŞEM PİDE
|Kıymalı Pide Harcı (Dana Kıyma)
|Kanatlı eti tespiti
|MANGAL CITY
|Adana Kebap (Dana ve Kuzu Eti Karışımı)
|Kanatlı eti tespiti
|ARPA DÖNER ET PİŞİRİCİSİ
|Pişmiş Et Döner (Dana)
|Kanatlı eti tespiti
|ÖZ SANCAK
|Dana Köfte Harcı
|Kanatlı eti tespiti
|ÇITIR LAHMACUN
|Lahmacun Harcı
|Kanatlı eti tespiti
|AMSTERDAM KIYMALI PİDE SALONU
|Etli Ekmek İç Harcı
|Kanatlı eti tespiti
|YAY ET GIDA
|Kilis Tava
|Kanatlı eti tespiti
7 Acı pul biberde domatese rastlandı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|KARDEŞLER LOKANTA VE PİDE SALONU
|Dana Pide Harcı
|Sakatat (kalp) tespiti
|BULDUMALAR BAHARAT
|Çok Acı Pul Biber
|Domates tespiti
|VAFİ
|Acı Toz Biber
|Domates tespiti
|ANADOLU
|Süzme Çiçek Balı
|Taklit veya tağşiş tespiti
|BALDAĞI
|Süzme Çiçek Balı
|Taklit veya tağşiş tespiti