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2 şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi

Borsa İstanbul’da 2 şirket daha bedelsiz sermaye artırımı onayı için SPK’ya başvuruda bulunduğunu açıkladı.

14 Haziran 2024 | 08:48
2 şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi

2 şirketten dün (13 Haziran) KAP'a yapılan başvuru açıklamalarında şu bilgiler paylaşıldı:

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

"Şirketimizin 240.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere %800 oranında bedelsiz sermaye artırımı yoluyla 2.160.000.000 TL'ye çıkartılmasını içeren esas sözleşme tadil tasarısının onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz bugün (13.06.2024) itibarıyla yapılmıştır.
Sermaye artırım kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli toplantısında karara bağlanmıştı. Yatırımcılardan gelen sorulara binaen, bedelsiz sermaye artırımı sonrasındaki fiyat henüz belli değildir ancak ilgili mevzuata göre "bölünmeden önceki gün kapanış fiyatı / 9" şeklinde hesap yapılması ile bedelsiz sermaye artırımı sonraki baz fiyata ulaşılacağı bilgisini paylaşmak istiyoruz"

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)

"Şirketimiz, kar dağıtımı kapsamında tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, 1.161.523.363 TL olan ödenmiş sermayesinin 3.838.476.637 TL bedelsiz artırılarak 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır"
Açıklamaya göre kar payından bedelsiz pay alma oranı %330,46917

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2 şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi
SPK onayladı: 2 yeni halka arz, 1 bedelsiz
Borsaya yönelik vergi çalışması ertelendi
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
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Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
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