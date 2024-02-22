SPK haftalık bültenine göre, Kurul Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin 11.33, Artemis Halı AŞ'nin 25.35 liradan halka arzını onayladı. SPK bültenine göre Mogan Enerji'nin 2,23 milyar TL olan mevcut sermayesinin 2 milyar 440 milyon 108 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 210 milyon 108 bin TL pay ile mevcut ortaklardan Müşfik Hamdi Yamantürk’ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin 500 TL nominal değerli B grubu ve Tevfik Yamantürk’ün sahip olduğu 26 milyon 263 bin 500 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 262 milyon 635 bin TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

Bültene göre Artemis Halı'nın 50 milyon TL olan sermayesinin 70 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 20 milyon TL pay halka arz edilecek.

İKİ ŞİRKETE BEDELSİZ ONAYI

Kurul, Türkiye İş Bankası AŞ (Yüzde 150) ve Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Yüzde 200) bedelsiz sermaye artırımlarını da onayladı.