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20 Ağustos borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,72 değer kaybederek 9.982,28 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94,1 milyar lira oldu.

20 Ağustos 2024 | 18:45
20 Ağustos borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 71,92 puan azalarak 9.982,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 16,02 puan ve yüzde 0,16 azalışla 10.038,19 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.950,89 puanı, en yüksek 10.109,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 9.982,28 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 6,76 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,97 ile iletişim oldu.
  • Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,72, mali endeks yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 1,17 ve teknoloji endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,28 puan ve yüzde 0,42 kayıpla 10.936,26 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Koza Anadolu Metal Madencilik, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

FAİZ KARARI

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesinde karışık bir seyir izlediğini belirtti.

HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
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Konkordato ilan eden şirketin hisselerinde işlemler askıya alındı
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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
GERİ
İLERİ
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