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20 Aralık borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74,3 milyar lira oldu.

20 Aralık 2024 | 18:51
20 Aralık borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 40,62 puan azalarak 9.724,50 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 25,84 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.790,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.699,85 puanı, en yüksek 9.814,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 9.724,50 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 64,57 puan ve yüzde 0,61 kayıpla 10.606,25 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 56'sı geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmelerin satış baskısının güçlü kalmasına neden olduğunu belirterek, makroekonomik verilerden alınan sinyallerin de fiyatlamaları zorlaştırdığını aktardı.

GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ile reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, inşaat izinleri, Çin'de sanayi karları, Japonya'da Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktardı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek, 9.800 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

FAİZ TAHMİNİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 624 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 624 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 3 milyon bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,58, bileşik getirisi de yüzde 43,50 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,0374 lira, satışta 35,1778 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,9822 lira, satışta 35,1224 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0390, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 156,70 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 72,1 dolardan işlem görüyor.

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Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
19 Aralık borsada gün sonu rakamları
Birleşme haberinin ardından: Hisseleri en az 40 yılın en iyi gününü yaşadı
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Dow Jones'ta 1974'ten bu yana bir ilk var
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GERİ
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