Yılın ikinci halka arzı olan Turk İlaç hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri açılışta yüzde 10 prim yaptı. Turk İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal, halka arzdan gelen kaynağın yüzde 30’unu borçların ödenmesi, yüzde 35’ini işletme sermayesi ve geri kalan bölümü de hammadde temini için kullanmayı planladıklarını söyledi.

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Hisseler açılışta yüzde 10 prim yaparak tavan oldu.

Turk İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada beklentilerinin üzerinde gelen talepten mutlu olduklarını belirtti.

Battal, inaktif aşılarla ilgili teknoloji transferini gerçekleştirme kabiliyetinde olan şirketin ülkenin en büyük serum üretme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Kovid-19 aşılarının gündemde olduğunu ifade eden Battal Türkiye’de aşı üretimi için birçok firmayla görüşmeler yaptıklarını, fakat burada sonuçlanan herhangi bir anlaşma olmadığını söyledi.

Battal, aşı tarafında yıllık 100 milyon flakon dolum gerçekleştirecek altyapıya sahip olduklarını, bu kapasiteyi geliştirme imkanı olduğunu da belirtti.

Battal halka arzdan gelen kaynağın yüzde 30’unu borçların ödenmesi, yüzde 35’ini işletme sermayesi ve geri kalan bölümü de hammadde temini için kullanmayı planladıklarını söyledi.

Bireysel yatırımcıdan yoğun talep gelmişti

Şirket paylarının halka arzı için 25 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” işlemleri tamamlanmıştı. Talep toplamanın ardından halka arz büyüklüğünü 234,5 milyon TL olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre Turk İlaç’ın sermayesinin 67 milyon TL’den 77,05 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 10,05 TL nominal değerli 10,05 adet pay ve mevcut ortaklarından Mehmet Berat Battal’ın sahip olduğu 13,4 milyon TL nominal değerli 13,4 milyon adet pay olmak üzere toplam 23,45 milyon TL nominal değerli 23,45 milyon adet pay halka arz edildi.

Halka arzda, toplam 128 bin 547 yatırımcıdan 1.451.243.670 pay talep toplanmıştı.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 138,6 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 28,4 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 11,4 katı talep gelmişti.

Toplam halka arzın yüzde 30 oranında 7,04 milyon TL nominal değere karşılık gelen Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara yapılan tahsisat içerisinde, toplam tahsisatın yüzde 19,7’sine karşılık gelen 1,339 milyon TL nominal bedelli hisse Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tahsisatına kaydırıldı.