2021’de piyasalar enflasyon, dolarizasyon ve rezervler ile para-maliye politikası uyumuna ve dış ilişkilerinin seyrine odaklanacak.

Biden’ın başkanlık süreci ve FED ile ECB’nin adımları da önemli olacak. Bu süreçte portföyün çeşitlendirilmesi, risklerin dengeli tutularak alınması öneriliyor.

2021’de siyasi ve jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının kararları, makroekonomik verilerin seyri piyasaların gündeminde olacak.

Ayrıca salgın, mutasyona uğrayan yeni koronavirüs ve aşıyla ilgili maddeler de izlenecek. Salgın sonrası dengelenme arayışının öne çıkması muhtemel olan bu dönemde; ABD’deki başkan değişimi ve İngiltere’nin AB’den ayrılmasının küresel ticarete etkileri de izlenecek.

Tablomuzda piyasaları etkileyecek finansal gelişmeleri içeren 2021 takvimini görebilirsiniz. Bu takvim, yatırım portföylerini şekillendirirken yatırımcılara fayda sağlayabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.