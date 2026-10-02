Türkiye'nin yapay zeka kullanımında dikkat çeken artış: Bir yılda yaklaşık ikiye katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılına ilişkin yapay zeka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bireylerde ve girişimlerde yapay zeka kullanım oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat arttı.

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 iken 2026 yılında yüzde 37,6 olarak gerçekleşti. Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı ise 2025 yılında yüzde 7,5 iken 2026 yılında yüzde 14 oldu.

En fazla yapay zeka kullanımı 16-24 yaş grubunda

Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 iken 2026 yılında yüzde 37,6 oldu. Bu oran, 2026 yılı için cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin yüzde 37,2'sinin kadınların yüzde 38,1'inin yapay zeka kullandığı görüldü.

Yapay zeka kullanma oranı yaş grubuna göre analiz edildiğinde ise, en fazla yüzde 64,9 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı, bunu yüzde 55,7 ile 25-34 yaş grubunun, yüzde 38,1 ile 35-44 yaş grubunun takip ettiği saptandı.

Eğitim seviyesi yükseldikçe yapay zeka kullanımı da yükseldi

Yapay zeka kullanan bireyler eğitim durumuna göre incelendiğinde 2026 yılında yapay zeka kullanım oranının en fazla yüzde 62,7 ile yükseköğretim mezunlarında olduğu belirlendi.

Bunu, yüzde 45,4 ile lise veya mesleki lise mezunu, yüzde 35,5 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 8,5 ile ilkokul mezunu bireyler takip etti.

Yapay zeka en çok hangi amaçlarla kullanıldı?

Yapay zeka kullanan bireylerin yüzde 86,4’ü yapay zekayı özel amaçlar için, yüzde 37,3’ü mesleki amaçlar için ve yüzde 32,6'sı örgün eğitim için kullandı.

Kullanım amaçları cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerde özel amaçlı kullanım oranı yüzde 86, mesleki amaçlı kullanım oranı yüzde 43,2, örgün eğitim için kullanım oranı yüzde 29,1 iken kadınlarda bu oranlar sırasıyla yüzde 86,8, yüzde 31,2 ve yüzde 36,1 olarak kaydedildi.

Girişimlerde yapay zeka kullanım oranı yüzde 14

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021 yılında yüzde 2,7 iken bu oran 2026 yılında yüzde 14 oldu.

Yapay zeka kullanan girişimler çalışan sayısı büyüklük grubuna göre incelendiğinde 2026 yılında bu oran, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,8, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 37,1 olarak gerçekleşti.

Bu oranlar, 2021 yılında 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 2,3, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 3,6 ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 9,6 idi.

Yapay zeka kullanımı en fazla hangi faaliyetlerde görüldü?

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimler ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde yapay zekanın en fazla yüzde 63,7 ile "telekomünikasyon, programlama ve bilişim" faaliyeti yürüten girişimler tarafından kullanıldığı görüldü.

Bu ekonomik faaliyet grubunu yüzde 57,1 ile "yayımcılık, radyo-TV ve içerik" faaliyeti yürüten girişimler ve yüzde 32,4 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" faaliyetini yürüten girişimler izledi.

Girişimlerde yapay zekanın en yaygın kullanım amacı pazarlama veya satış

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin yapay zeka kullanma amaçları incelendiğinde 2026 yılında girişimlerin en fazla yüzde 51 ile pazarlama veya satış amacıyla yapay zeka yazılım veya sistemlerini kullandığı tespit edildi.

Bunu, yüzde 46,3 ile Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) veya yenilik faaliyeti amacıyla kullanım ve yüzde 43,4 ile üretim veya hizmet süreçleri amacıyla yapay zeka kullanımı takip etti.