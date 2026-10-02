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Bakan Şimşek'ten KOBİ'lere finansman desteği mesajı: Erişim kolaylaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ kredilerindeki büyüme sınırının yüzde 5'e çıkarılması ve TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının indirilmesini değerlendirdi. Şimşek, atılan adımların bankaların likidite yönetimini güçlendirirken KOBİ'lerin finansmana erişimini de kolaylaştıracağını bildirdi.

Ekonomist
Ekonomist
Bakan Şimşek'ten KOBİ'lere finansman desteği mesajı: Erişim kolaylaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) KOBİ kredilerindeki büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkarması ile Türk lirası zorunlu karşılıklara ilişkin hayata geçirdiği makroihtiyati adımları değerlendirdi.

Makroihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerinin altını çizen Bakan Şimşek, bu şekilde bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını kaydetti.

Merkez Bankası, KOBİ kredileri için yüzde 4,5 olan büyüme sınırının yüzde 5'e yükseltildiğini, TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarının ise düşürüldüğünü açıklamıştı.

"Makroihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımı kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti:

"Makroihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz.

- KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'ten %5'e yükseltildi.
- TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü.

Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak.

Dezenflasyon sürecini gözeten, hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

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