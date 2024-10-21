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21 Ekim borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybederek 8.654,39 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 139,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 61,5 milyar lira oldu.

21 Ekim 2024 | 18:56
21 Ekim borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 139,22 puan azalarak 8.654,39 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 4,70 puan ve yüzde 0,05 artışla 8.798,31 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.642,18 puanı, en yüksek 8.807,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 azalışla 8.654,39 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 3,08, holding endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 4,20 ile spor oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,30, hizmetler endeksi yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 1,02 ve teknoloji endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 183,17 puan ve yüzde 1,88 kayıpla 9.583,82 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 75'i geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Küresel piyasalarda, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.550 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
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Borsada yarın temettü dağıtacak 2 hisse
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