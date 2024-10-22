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22 Ekim borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kazanarak 8.838,60 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,3 milyar lira oldu.

22 Ekim 2024 | 19:12
22 Ekim borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 184,21 puan artarak 8.838,60 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 23,36 puan ve yüzde 0,27 artışla 8.677,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.676,76 puanı, en yüksek 8.913,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,13 artışla 8.838,60 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,19 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,58 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,22, hizmetler endeksi yüzde 2,33, sanayi endeksi yüzde 1,45 ve teknoloji endeksi yüzde 1,57 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 210,53 puan ve yüzde 2,20 kazançla 9.794,35 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 10'u geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 742 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 742 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 3 milyon 100 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1582 lira, satışta 34,2950 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1549 lira, satışta 34,2917 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,32980 ve dolar/yen paritesi 151,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 75,5 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşun etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor. Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağının beklendiğini belirterek, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak korudu. Türkiye ekonomisinin de bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 2,7 büyüyeceği tahmin edildi

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar, ABD'de 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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  • ALTIN GRAM - TL 3022,84 0,97%
  • ALTIN ONS 2745,85 0,96%
  • BIST 100 8838,6 2,13%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,105 0,211%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38157 -0,11351%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 95,75 -0,8309%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2393 0,0107%
  • EURO/DOLAR 1,0801 -0,1235%
  • EURO/TURK LIRASI 37,0181 -0,1396%
  • STERLIN/DOLAR 1,29836 -0,00924%
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Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket (22 Ekim)
21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Yeo Teknoloji (YEOTK) KAP'a 'yeni iş ilişkisi' bildirdi
GERİ
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