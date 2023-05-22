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22 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,79 değer kaybederek günü 4.466,19 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 49,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

22 Mayıs 2023 | 20:06
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22 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,54 puan azalarak 4.466,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 30,87 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 4.532,60 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.415,66, en yüksek 4.556,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 4.466,19 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 3,35, holding endeksi yüzde 2,09 değer kaybetti. 
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,33 ile madencilik, en çok kaybettiren bankacılık oldu.
  • Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,98, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,30 puan ve yüzde 0,69 düşüşle 4.924,06 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 69'u geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Geçen hafta cuma günü müzakerelerin yeniden açmaza girmesiyle risk algısı güçlense de hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin bugün için tekrar görüşmek üzere anlaştığı yönündeki haber akışı risk algısını törpülüyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesi, pay piyasalarındaki satış baskısını sınırladı.

Yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de yeni konut satışları ile Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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