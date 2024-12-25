25 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gözler faiz kararında

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 243,46 puan artarak 9.916,22 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 173,63 puan ve yüzde 1,80 artışla 9.846,39 puandan başladı.Gün içinde en düşük 9.832,73 puanı, en yüksek 9.934,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,52 artışla 9.916,22 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 6,47, holding endeksi yüzde 1,85 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,22 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,53, hizmetler endeksi yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 1,18 ve teknoloji endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 331,92 puan ve yüzde 3,15 kazançla 10.881,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 15'i geriledi.

Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

ALTIN, DOLAR

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,47, bileşik getirisi de yüzde 42,17 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,1916 lira, satışta 35,3326 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,1567 lira, satışta 35,2976 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 155,70 düzeyinde seyrediyor.