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25 Kasım borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kazanarak 9.659,96 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 125 milyar lira oldu.

25 Kasım 2024 | 19:53
25 Kasım borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 110,07 puan artarak 9.659,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 68,53 puan ve yüzde 0,72 yükselişle 9.618,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.591,47 puanı, en yüksek 9.720,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 artışla 9.659,96 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,80 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,84 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,73 ile madencilik oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 1,23, hizmetler endeksi yüzde 2,30 ve teknoloji endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 124,60 puan ve yüzde 1,18 kazançla 10.665,21 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 28'i geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus Hava Taşımacılığı ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyir izliyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması
Gübretaş'tan (GUBRF) geri alım programı açıklaması
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
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