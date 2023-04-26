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  • 26 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

26 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 4.783,50 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 47,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

26 Nisan 2023 | 19:05
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26 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 107,51 puan azalarak 4.783,50 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 5,07 puan ve yüzde 0,10 değer kaybederek 4.885,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.749,11, en yüksek 4.901,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,20 azalışla 4.783,50 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 2,31 değer kaybetti. 
  • Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,07 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,41 ile madencilik oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,20, sanayi endeksi yüzde 2,55, hizmetler endeksi yüzde 1,54 ve teknoloji endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 118,64 puan ve yüzde 2,21 düşüşle 5.254,70 puandan kapandı. 
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 86'sı geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Şişecam ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
     
1
ANALİST YORUMU NE?

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, küresel pay piyasalarında, artan resesyon endişeleriyle bir süredir devam eden yön arayışının ardından satış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını ifade ederek, ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.
2
YARIN HANGİ VERİLER VAR?

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda açıklayacağı faiz kararı, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, haftalık işsizlik başvuruları, bekleyen konut satışları, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 seviyesinin destek, 4.980 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
3
FAİZ ANKETİ

FAİZ ANKETİ

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini politika faizini yüzde 8,50'de sabit bırakmasını bekliyor.
4
ALTIN

ALTIN

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.995 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,4 kazançla 1 milyon 365 bin liradan tamamladı.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1240,71 -0,53%
  • ALTIN ONS 1986,86 -0,52%
  • BIST 100 4783,5 -2,2%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4228 -0,0093%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4352 0,5635%
  • EURO/USD 1,1036 0,5434%
  • INGILIZ STERLINI 1,24703 0,49359%
  • JAPON YENI 133,844 0,082%
  • KANADA DOLARI 1,3619 -0,06311%
  • RUS RUBLESI 82,125 1,5757%
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