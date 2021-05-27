Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,84 değer kaybederek günü 1.415,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 4,40 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,82 ve teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,75 puan ve yüzde 1,31 düşüşle 1.489,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29’u prim yaptı, 66’sı geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Hacı Ömer Sabancı Holding ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

AA’nın görüşünü aktardığı analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde finansal istikrar raporu, dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde açıklanacak güven endeksleri, ABD’de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.