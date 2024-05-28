ARA
Bist 100
10677,49
0,19%
Bist 100
Dolar/TL
32,2361
0,3202%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9958
0,3197%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0856
-0,0138%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2441,61
0,52%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

28 Mayıs borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 10.677,49 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,3 milyar lira oldu.

28 Mayıs 2024 | 18:41
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,54 puan artarak 10.677,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 21,79 puan ve yüzde 0,20 artarak 10.678,75 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.589,67 puanı ve en yüksek 10.721,22 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 10.677,49 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 1,87 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,15 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 6,79 ile spor oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,78 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 42,33 puan ve yüzde 0,36 kazançla 11.713,98 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 53'ü geriledi. 
  • Agrotech Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Japonya'da tüketici güven endeksi, ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi, Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2441,61 0,52%
  • ALTIN ONS 2355,82 0,2%
  • BIST 100 10677,49 0,19%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,12 0,16%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36545 0,16615%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,575 -0,2278%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2361 0,3202%
  • EURO/DOLAR 1,0856 -0,0138%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9958 0,3197%
  • STERLIN/DOLAR 1,27557 -0,09986%
Borsa Haberleri
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada 6 şirket için yarın (29 Mayıs) temettü günü
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 15 şirket
Ege Endüstri (EGEEN) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta
Pegasus'tan (PGSUS) kredi notu açıklaması
ABD'de takas süresi 1 güne düşüyor
Alarko Holding (ALARK) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödeyecek?
Osmanlı Yatırım (OSMEN) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti
Kocaer Çelik'te (KCAER) nakit ve bedelsiz temettü kararı değişiklikle kabul edildi
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
Coca-Cola ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi...
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Türk Hava Yolları'nın (THYAO) temettü kararı kesinleşti
GERİ
İLERİ
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada 6 şirket için yarın (29 Mayıs) temettü günü
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 15 şirket
Ege Endüstri (EGEEN) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Doğanlar enerji, mobilya ve inşaatta atakta
Pegasus'tan (PGSUS) kredi notu açıklaması
ABD'de takas süresi 1 güne düşüyor
Alarko Holding (ALARK) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödeyecek?
Osmanlı Yatırım (OSMEN) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti
Kocaer Çelik'te (KCAER) nakit ve bedelsiz temettü kararı değişiklikle kabul edildi
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Onur Yüksek Teknoloji (ONRYT) ne zaman borsada işlem görecek?
Coca-Cola ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi...
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Türk Hava Yolları'nın (THYAO) temettü kararı kesinleşti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL