29 Ağustos borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 80,73 puan azalarak 11.288,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 19,54 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.388,31 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.262,82 puanı, en yüksek 11.405,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 122,72 puan ve yüzde 0,98 değer kaybederek 12.423,20 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,55 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 0,57 ve sanayi endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 71'i geriledi.

Sasa Polyester, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, makro ekonomik veriler, jeopolitik ve siyasi gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. BIST 100 endeksi de Avrupa borsaları başta olmak üzere küresel piyasalardaki negatif seyre paralel değer kaybederek, günü düşüşle tamamladı.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), dış ticaret dengesi, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, dünya genelinde İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Bu arada AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artacağını tahmin ediyor. Buna göre, bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ise ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek, 11.400 ve 10.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

- Altının ons fiyatı 3 bin 446,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 3 bin 446,3 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 milyon 506 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,76 bileşik getirisi yüzde 38,96 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,9154, satışta 41,0794 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,9448, satışta 41,1089 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1699, sterlin/dolar paritesi 1,3512 ve dolar/yen paritesi 146,878 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 67,4 dolardan işlem görüyor.