Ağustos doğum yardımı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir?

AĞUSTOS AYI DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Denizli Valiliği ziyaretinde konuştu. Göktaş, "Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri bugün annelerin hesabına yatmaya başladı. Bu kapsamda bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık" dedi.

"Özellikle doğum yardımlarının miktarını güncellemiştik. Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik destek, ikinci çocuğa 1500 liralık aylık, üçüncü çocuğa ise 5 bin liralık aylık, 3 ve sonraki çocuklar için 5 bin liralık aylık bir desteği hayata geçirmiştik. Bunu da çocuğumuz 5 yaşına gelene kadar sürdürüyoruz. Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri bugün annelerin hesabına yatmaya başladı. Bu kapsamda bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık. Bakanlık olarak sürdürülebilir desteklerle ailelere, çocuklara destek olmaya devam edeceğiz."