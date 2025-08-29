Ağustos doğum yardımı ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir?

Devlet, çocuk sahibi olan vatandaşlara her ay doğum destek parası ödemesi yapmaktadır. Bu ödemeler, herhangi bir muhtaçlık şartı aranmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla gerçekleştirilir.
AĞUSTOS AYI DOĞUM YARDIMI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Denizli Valiliği ziyaretinde konuştu. Göktaş, "Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri bugün annelerin hesabına yatmaya başladı. Bu kapsamda bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık" dedi.
"Özellikle doğum yardımlarının miktarını güncellemiştik. Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik destek, ikinci çocuğa 1500 liralık aylık, üçüncü çocuğa ise 5 bin liralık aylık, 3 ve sonraki çocuklar için 5 bin liralık aylık bir desteği hayata geçirmiştik. Bunu da çocuğumuz 5 yaşına gelene kadar sürdürüyoruz. Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri bugün annelerin hesabına yatmaya başladı. Bu kapsamda bugün itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar lira destek gerçekleştirmiş olduk. Böylece şu ana kadar 383 bin 691 annenin doğum yardımından faydalanmasını sağladık. Bakanlık olarak sürdürülebilir desteklerle ailelere, çocuklara destek olmaya devam edeceğiz."
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Doğum yardımından faydalanmak için bazı şartlar aranıyor. Ödemeyi alabilmek için hem anne hem de babanın ya da ikisinden birinin Türk vatandaşı olması ve ailenin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca başvuru, ilgili kurumlara usulüne uygun şekilde yapılmalı ve sistem üzerinden yürütülmelidir. Bu şartlar yerine getirilmeden doğum yardımı alınamıyor.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılabiliyor. Başvuru sonucunuzu ise aşağıdaki adreslerden kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet ekranı
eailem.aile.gov.tr/sonuclarim sayfası
Bu platformlar üzerinden başvurunuzun durumunu kolayca takip edebilirsiniz.
2025 YENİ DOĞUM YARDIMI TUTARI NE KADAR?
• 1. çocuk için tek seferlik 5.000 TL,
• 2. çocuk için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL,
• 3. ve üzeri çocuklar için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5.000 TL yardım yapılıyor.