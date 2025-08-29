ARA
  30 Ağustos 2025 eczaneler açık mı? Yarın eczane çalışıyor mu?

30 Ağustos 2025 eczaneler açık mı? Yarın eczane çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil olduğu için hastane, eczane ve sağlık ocaklarının çalışma düzeninde değişiklikler oluyor. Peki 30 Ağustos 2025 eczaneler açık mı? Yarın eczane çalışıyor mu? İşte yanıtı...


30 Ağustos 2025 eczaneler açık mı? Yarın eczane çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eczanelerin açık olup olmadığı, özellikle düzenli ilaç kullanan ve acil sağlık ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için, belirttiğiniz gibi, eczaneler kapalı olacaktır. Ancak, vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Nöbetçi eczanelerin listesine, ilgili eczacı odalarının internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Nöbetçi eczaneleri görmek için tıklayınız

30 AĞUSTOS SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER AÇIK MI?

 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, resmi tatil olması sebebiyle belirttiğiniz gibi valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları kapalı olacaktır. Aynı şekilde, sağlık ocakları da hizmet vermeyecektir.

Ancak, hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecektir.


 

0
