Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı (29 Ağustos)

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre METUR.E (Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat AŞ) 1 Eylül tarihli işlemlerden (seans başından) 30 Eylül tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Bir diğer açıklamaya göre HEDEF.E (Hedef Holding) paylarında 1 Eylül tarihli işlemlerden (seans başından) 30 Eylül tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. Açıklamada "İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" denildi.

