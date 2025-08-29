Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman? 2 . etap personel alımı kadro dağlımı belli mi?

Sağlık Bakanlığı'nın toplam 37 bin personel alımının ikinci etabı olan 18 bin kişilik kadro için başvuru tarihleri ve branş dağılımı, atama bekleyen adaylar tarafından merakla bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin kişilik personel alımı için ilan Ekim ayında yayımlanacak ve atama süreci başlayacaktır. Bu açıklama, daha önce yapılan ve ilk etapta 19 bin sağlık çalışanının göreve başladığı 37 bin personel alım sürecinin ikinci kısmını oluşturmaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;