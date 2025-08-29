Dof Robotik halka arzı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne kadar? Ne iş yapıyor?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün yayımlanan haftalık bülteninde Dof Robotik Sanayi AŞ'nin ilk halka arzını onayladı. Kurul bu kararıyla şubattan bu yana ilk şirket halka arzına onay verdi. İşte Dof Robotik halka arzıyla ilgili bilinenler:
1 DOF ROBOTİK NE İŞ YAPIYOR?
Şirket, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak oyun simülatörleri üretiyor.
Şirket 2014 yılında kuruldu, eğlence endüstrisinde faaliyet gösteriyor. "DOF Robotics" markasıyla geliştirdiği otonom teknolojilerinin %90’nını ihraç ediyor.
DOF Robotik San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, ocak ayında yaptığı açıklamada Yeşilköy İhtisas Serbest Bölge’sindeki 4000m² ’lik fabrikalarında geliştirdikleri robot ve yazılım çözümlerinin %90’ını başta Amerika ve Çin olmak üzere 6 kıtada 60’tan fazla ülkeye ulaştırdıklarını söylemişti.
Mertcan, o dönem yaptığı açıklamada küresel eğlence teknolojileri alanında yeniliklere odaklandıklarını belirterek, "Universal Studios, Marvel, Warner Bros ve Transformers gibi dünya çapında tanınan markalarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerinin yanı sıra Angry Birds, Monster Jam ve Smurfs gibi popüler markalar için özel tematik ortamlar tasarlıyoruz" demişti.
2 DOF ROBOTİK HALKA ARZ FİYATI
TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemleri ile gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı ise 45 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğünün ise 2 milyar 25 milyon TL olacağı tahmin ediliyor.
Şirket çıkarılmış sermayesinin 125 milyon TL’den 155 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle 30 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı yoluyla, 15 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak.
Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek 45 milyon TL nominal değerli payların halka arz sonrası çıkarılmış sermaye oranı ise yüzde 29,03 olarak belirlendi.
4 DOF ROBOTİK KAÇ LOT DAĞITACAK?
Halka arzda toplamda 45 milyon lot dağıtılacak.
Sermaye artırımı: 30.000.000
Ortak satışı: Mustafa Mertcan / 12.000.000
Ortak satışı: Bakıt Baydalıev / 3.000.000
5 Halka arz geliri nerede kullanılacak?
Taslak izahnameye göre şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:
- 10% Üretim ve Ofis Alanlarının Genişletilmesi
- 4-5% GES ve Yeşil Dönüşüm
- 10% Ar-Ge Yatırımları
- 10-15% Pazarlama ve Satış
- 10-15% Makine, ekipman ve proje yatırımları
- 5-10% Girişim sermayesi yatırımları
- 40-50% İşletme sermayesi ihtiyaçları