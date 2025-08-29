Dof Robotik halka arzı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne kadar? Ne iş yapıyor?

TSKB ve Yatırım Finansman liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemleri ile gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı ise 45 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğünün ise 2 milyar 25 milyon TL olacağı tahmin ediliyor.

Şirket çıkarılmış sermayesinin 125 milyon TL’den 155 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle 30 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı yoluyla, 15 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek 45 milyon TL nominal değerli payların halka arz sonrası çıkarılmış sermaye oranı ise yüzde 29,03 olarak belirlendi.