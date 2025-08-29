Yüzde 29’unu halka arz edip yurt dışı yatırımları hızlandıracak

Eğlence endüstrisinde simülasyon ve robotik teknoloji ürünleri üreten DOF Robotics, halka arz oluyor. Yüzde 29’u halka arz olması beklenen şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, üretiminin yüzde 90’ını ihraç eden şirketin 2024 yılı cirosunun 600 milyon TL olduğunu söylüyor. İstanbul Yeşilköy Serbest Bölgede tesisi olan şirketin 2025 yılını ise enflasyon oranı hariç, yüzde 30 üzerinde büyüme öngördüklerini anlatan Mustafa Mertcan, halka arzdan gelecek kaynakla Avrupa’da büyümek istediklerini anlatıyor. Amerika’daki üretim tesisinin ardından Hollanda’da üretim ve depolama alanına yeni yatırım yaptıklarını ve bunu büyütmek, yurt dışı operasyonlarını genişletmek istediklerini kaydeden Mertcan, şu an Amerika başta olmak üzere 60 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtiyor.

KAYNAKÇI BABANIN OĞLU

Kastamonulu 8 çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Mustafa Mertcan, meslek lisesinin ardından Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tasarım Öğretmenliği okuduğu yıllarda simülatörler e merak salmış ve 2006 yılında girişimcilik yolculuğuna üniversite yıllarında başlamış. Mustafa Mertcan, 2009 yılında ilk simülatörünü piyasaya sürdükten sonra robotik teknolojiler konusunda da çalışmaya başlamış. Babası Almanya’da kaynak ustası iken, babasının bu işteki bilgi ve deneyiminden ilham alan Mertcan, robotik ve simülasyon teknolojileri alanında üretim yapan Hollanda’daki tesisin yanı sıra yanı sıra İngiltere, Fransa, Avusturya’da temsilcilikleri aracılığıyla büyüme yolculuğuna devam edeceklerini söylüyor.

Mustafa Mertcan, DOF Robotik A.Ş.'deki görevinin yanı sıra TEPEA (Tüm Eğlence Park Etkinlik ve Atraksiyon Derneği) Kurucu Başkanı ve hali hazırda Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak yer alıyor. Bunun yanında birçok farklı sivil toplum kuruluşlarında görev alan Mertcan, halen DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanlığı yapıyor.