Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 146,12 puan artarak 9.827,23 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 32,10 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.713,21 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.661,11 puanı, en yüksek 9.885,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,51 artışla 9.827,23 puandan tamamladı.



Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,58 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,53 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,20, sanayi endeksi yüzde 0,78, teknoloji endeksi yüzde 0,36 ve hizmetler endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 201,14 puan ve yüzde 1,89 kazançla 10.845,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 35'i geriledi.

Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin "yumuşak" iniş yapabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde de bankacılık endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 47,09, aylık yüzde 2,24 arttı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet enflasyonunun aylık yüzde 1,6 ile Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleştiğini ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirterek, "Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri, katılıkları azaltmada önemli mesafe kat ettiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde fiyat gelişmeleri raporu, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 641 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 641 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 30 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,59, bileşik getirisi de yüzde 41,12 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,6523 lira, satışta 34,7912 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6189 lira, satışta 34,7577 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 148,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 73 dolardan işlem görüyor.