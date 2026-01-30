Hizmet üretici fiyatlarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,78 oranında artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 32,32 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,32 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,46 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 34,32 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,21 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 40,33 artış, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 37,92 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 1,23 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,23 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,77 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,05 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,20 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,25 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,59 artış gerçekleşti.