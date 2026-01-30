ARA
  Altın
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 30 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Altın güne nasıl başladı? 30 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Yatırımcılar haftanın kapanışına girilirken altın fiyatlarındaki değişimi izliyor. 30 Ocak 2026 itibarıyla çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?


Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 artışla 7 bin 504 liradan tamamladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla yüzde 4 azalışla 7 bin 244 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 674 liradan, Cumhuriyet altını ise 50 bin 67 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 3,8 azalışla 5 bin 187 dolardan işlem görüyor.

ABD hükümetinin yeniden kapanma ihtimali gündemde

ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için olası adaylara ilişkin gelişmeler ve şirket bilançolarından alınan karışık sinyaller varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti. Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

Ancak bu isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh öne çıkıyor. ABD medyasında, Warsh'ın Trump tarafından Fed başkanlığı için aday gösterilmesinin yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

