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3 Ekim borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 8.898,23 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,64 puan azaldı, toplam işlem hacmi 82,7 milyar lira oldu.

03 Ekim 2024 | 19:07
3 Ekim borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 114,64 puan azalarak 8.898,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 13,62 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.026,49 puandan başladı.Gün içinde en düşük 8.869,84 puanı, en yüksek 9.159,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 azalışla 8.898,23 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 7,30 ile madencilik oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,73, sanayi endeksi yüzde 0,95 ve hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,96 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 156,16 puan ve yüzde 1,55 kayıpla 9.887,30 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 59'u geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.Bununla birlikte, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 2,97, yıllık 49,38 arttı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 652 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 652 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,1 azalışla 2 milyon 900 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,0887 lira, satışta 34,2253 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1299 lira, satışta 34,2667 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,3110 ve dolar/yen paritesi 146,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 artışla 76,6 dolardan işlem görüyor.

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  • ALTIN GRAM - TL 2920,05 -0,17%
  • ALTIN ONS 2658,34 -0,02%
  • BIST 100 8898,23 -1,27%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,635 0,113%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35428 0,30106%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,75 -0,3442%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1663 -0,1517%
  • EURO/DOLAR 1,1034 -0,096%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8127 -0,1012%
  • STERLIN/DOLAR 1,31245 -1,06664%
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Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
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GERİ
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