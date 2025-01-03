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3 Ocak borsada gün sonu: Haftaya hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kazanarak 10.075,17 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 113,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 115 milyar lira oldu.

03 Ocak 2025 | 18:58
3 Ocak borsada gün sonu: Haftaya hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 113,83 puan artarak 10.075,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 29,07 puan ve yüzde 0,29 artışla 9.990,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.990,42 puanı, en yüksek 10.097,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 10.075,17 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,52 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 3,82 ile sigorta oldu.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 1,44, sanayi endeksi yüzde 1,05 ve teknoloji endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 167,52 puan ve yüzde 1,53 kazançla 11.126,54 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 27'si geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle karışık seyrediyor.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken, yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, haftaya yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ve Çin'de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.950 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Altının ons fiyatı 2 bin 645 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 645 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 3 milyon 50 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,58, bileşik getirisi de yüzde 39,93 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2463 lira, satışta 35,3876 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,2278 lira, satışta 35,3690 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0280, sterlin/dolar paritesi 1,2400 ve dolar/yen paritesi 157,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 76,1 dolardan işlem görüyor.

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  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44558 0,37565%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 110,5 -0,2257%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,3722 0,1175%
  • EURO/DOLAR 1,03 0,3747%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4366 0,2488%
  • STERLIN/DOLAR 1,24224 0,35627%
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