4 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 58,81 puan artarak 9.886,05 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 31,46 puan ve yüzde 0,32 artışla 9.858,69 puandan başladı.Gün içinde en düşük 9.853,09 puanı, en yüksek 9.940,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 9.886,05 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,39 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,85, teknoloji endeksi yüzde 0,45 ve hizmetler endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 68,86 puan ve yüzde 0,63 kazançla 10.913,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 42'si geriledi.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 650 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 2 bin 650 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 3 milyon 35 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,48, bileşik getirisi de yüzde 40,99 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,6630 lira, satışta 34,8019 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6523 lira, satışta 34,7912 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 150,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 73,3 dolardan işlem görüyor.