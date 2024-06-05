5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten

İÇ VE DIŞ GÜNDEM (MATRİKS)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim, istihdam, ihracat ve kaliteli büyümeden taviz vermeden tek haneli enflasyon oranlarını mutlaka yakalayacağız

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez: Türkiye'ye ek olarak 18 milyar dolarlık finansman gelecek

DMM: Rektör ve Merkez Bankası başkanı atamaları konusundaki iptal kararları, 'KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği' gerekçesiyledir. Dolayısıyla esas bakımından bir iptal söz konusu değildir

Bloomberg'in habeirne göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Borsa yatırımlarından ve kripto varlıklardan elde edilenler de dahil olmak üzere finansal faaliyetlerin vergilendirilmesine yönelik bir çalışmayı sürdürüyor

Kurban Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 gün oldu

New York borsası günü yükselişle tamamladı

İsrail Genelkurmay Başkanı: Lübnan'a saldırıya hazırız

ABD, İsrail'den Hizbullah'a karşı gerilimi artırmamasını istedi

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in ülkesine savaş açacağı iddialarını yalanladı

Hindistan'daki genel seçimlerden Başbakan Modi'nin liderliğindeki ittifak kazanırken, muhalefet tahminlerin üzerinde oy aldı

Gün içinde açıklanacak veriler ve beklenen gelişmeler:

Euro Bölgesi'nde hizmet PMI ve ÜFE, Polonya ve Kanada'da faiz kararları, ABD'de ADP istihdam, hizmet PMI, ISM hizmet verilerini takip edilecek



BIST TEKNİK ANALİZ

Yapı Kredi Yatırım: Zayıf yükseliş denemeleri yeniden satış baskısı oluşturuyor. 11,088 zirve seviyesinden başlayan düzeltme hareketinin devam ettiği piyasada, seans içi destek noktalarında oluşan tepki alımlarının zayıf kaldığını gözlemliyoruz. Salı gününü -% 1.82 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, ilk önemli destek noktası olarak izlediğimiz 10,400 seviyesinin aşağı yönde deforme edilmesi dikkat çekiyor. Seans içi geri çekilmelerinde 10,400 destek bölgesini koruma çabasının başarısız kalmasıyla birlikte piyasadaki düzeltme hareketinin bir alt noktada ana trend desteği olarak izlediğimiz 10,000 seviyesinin test edilmesini gündeme getirebilir. 21 Mayıs tarihinde başladığı düzeltme trendi devam ettiği piyasada, geri çekime eğiliminin 10,000 üzerinde karşılanarak ara bir yükseliş denemesinin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. 10,750 seviyesi ise yukarı ataklarda direnç konumunu sürdürüyor. Endeksin düzeltme hareketinin ardından yeniden kısa vadeli bir yükseliş potansiyeli oluşturabilmesi için 10,750 direncinin aşılması gerekiyor.

GÜNLÜK YABANCI ORANLARI (İŞ YATIRIM)

İŞ Yatırım'ın raporundaki yorumlar şöyle: Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; EUPWR:9.94 bps, GESAN:7.45 bps, KOCMT:3.11 bps, iken, azalan hisseler ise; SKYMD:-1.78 bps, KOZAA:-1.6 bps, SELVA:-1.57 bps. olarak görüntülenmektedir. Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; BASGZ:10 gün, KRTEK:10 gün, SUWEN:10 gün, TABGD:10 gün, TKFEN:10 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor. Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; MIATK:9 gün, AEFES:8 gün, TCELL:8 gün, ASELS:7 gün, DZGYO:7 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyor.

Kaynak: Matriks Haberler

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