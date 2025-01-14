5 hissedeki işlemleri nedeniyle 1 şirket için tedbir kararı var

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre 5 hissedeki işlemleri sebebiyle bir şirket için tedbir kararı var.

Açıklamaya göre Tedbire konu olan şirket 'East Tech Capital Limited'. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Pay Piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/01/2025 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış Yasağı" tedbiri uygulanacaktır.

Açıklamaya göre kara konu işlemlerTüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), Akbank T.A.Ş. (AKBNK) ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) paylarında gerçekleşti.