ARA
DOLAR
33,99
0,09%
DOLAR
EURO
37,66
-0,47%
EURO
GRAM ALTIN
2724,10
-0,86%
GRAM ALTIN
BIST 100
9771,16
-1,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

6 Eylül borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybederek 9.771,16 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 73,8 milyar lira oldu.

06 Eylül 2024 | 19:39
6 Eylül borsada gün sonu özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 165,60 puan azalarak 9.771,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 0,56 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.936,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.768,60 puanı, en yüksek 9.980,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 azalışla 9.771,16 puandan tamamladı.

  • Bankacılık endeksi yüzde 2,58, holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. 
  • Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık olarak belirlendi.
  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,68, hizmetler endeksi yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 1,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 189,22 puan ve yüzde 1,73 kayıpla 10.733,01 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 82'si geriledi. 
  • Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Astor Enerji, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi. Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ve temmuz ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış haziran ayı için 179 binden 118 bine, temmuz ayı için 114 binden 89 bine düşürüldü.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 69'a çıktı.

Analistler, Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin artmasına rağmen küresel piyasalarda ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceğine dair endişelerle satış baskısının devam ettiğini söyledi.

GELECEK HAFTA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de ve Almanya'da enflasyon, Japonya'da büyüme, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ECB'nin gelecek hafta politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime gitmesinin beklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2724,1 -0,86%
  • ALTIN ONS 2493,33 -0,94%
  • BIST 100 9771,16 -1,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,271 -0,82%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35693 0,48951%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,35 1,6596%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,99 0,0941%
  • EURO/DOLAR 1,1082 -0,2565%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6628 -0,4716%
  • STERLIN/DOLAR 1,31295 -0,39071%
Borsa Haberleri
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
GERİ
İLERİ
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL