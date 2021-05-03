Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında verdiği sermaye piyasaları danışmanlığıyla Tarım Kredi Holding’in 65 milyon 750 bin TL tutarındaki bono ihracına aracılık etti.

Söz konusu ihraç, Tarım Kredi Holding’in ilk bono ihracı oldu. İhracın satış aracılığını ise Ziraat Yatırım Menkul Değerler üstlendi.

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Tarım sektörünün ülkemizin kalkınmasında ve enflasyon hedeflemesinde taşıdığı önemi göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir tarımın finansmanında aktif rol almaya devam ediyoruz” dedi.

Öztop; sermaye piyasası ürünlerinde kaynak ve ürün çeşitliliğini sağlamak ve kalkınmada öncelikli sektörlerdeki şirketleri, sermaye piyasası yatırımcılarıyla buluşturmak üzere çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.