Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 15 Eylül 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın ikinci işlem gününde fiyat hareketliliği devam ediyor. Yatırımcıların en çok aradığı gram altın ne kadar, çeyrek altın bugün kaç TL ve Cumhuriyet altını fiyatı sorularının yanıtı güncel rakamlarla netleşti.

15 Eylül 2026 Salı sabahı itibarıyla gram altın 6 bin 700 TL seviyelerinde işlem görürken, ons altın 4 bin 300 dolar sınırının altında seyrediyor. İç piyasada çeyrek altın 11 bin TL bandında alınıp satılıyor.

Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.718,37 TL, satış fiyatı ise 6.719,12 TL oldu.

Küresel piyasalarda ons altın 4.300 doların altında hareket ediyor. Sabah verilerinde ons altın fiyatı yaklaşık 4.296 dolar seviyesinde izlendi.

Çeyrek altın 15 Eylül Salı günü 11 bin TL bandında işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 10.678,55 TL

Çeyrek altın satış: 10.922,39 TL

Yarım altın alış: 21.509,92 TL

Yarım altın satış: 22.052,53 TL

Tam altın alış: 43.504,00 TL

Tam altın satış: 44.016,00 TL

Cumhuriyet altını alış: 43.162,32 TL

Cumhuriyet altını satış: 43.977,11 TL