7 Mart borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 48,03 puan artarak 10.507,11 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 5,43 puan ve yüzde 0,05 azalışla 10.453,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.407,44 puanı, en yüksek 10.556,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 10.507,11 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,06, holding endeksi ise yüzde 0,75 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,91 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 1,46, hizmetler endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,03 puan ve yüzde 0,14 kazançla 11.803,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 27'si geriledi.

Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırması ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç aynı dönemde yüzde 0,3 artarak 35,93 dolara yükseldi. Şubatta beklentiler dahilinde artan ortalama saatlik kazanç, ocak ayında yüzde 0,4 artış göstermişti.

Analistler, açıklanan verinin ABD ekonomisinde yavaşlama olabileceğine dair sinyaller verdiğini ancak Trump'ın tarife yaklaşımından dolayı enflasyona dair belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, Fed'in atacağı adımlarda temkinli davranması gerekebileceğini söyledi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi, Japonya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.250 ve 10.000 puanın destek 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 3 milyar 238 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 22 milyar 190 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

- Altının ons fiyatı 2 bin 919 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 2 bin 919 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 milyon 466 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,2899 lira, satışta 36,4353 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3494 lira, satışta 36,4950 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2900 ve dolar/yen paritesi 147,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 70,9 dolardan işlem görüyor.