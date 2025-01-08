8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 81,27 puan azalarak 9.890,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 9,18 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.962,85 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.881,77 puanı, en yüksek 10.011,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 9.890,76 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,34 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 3,17 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,91, sanayi endeksi yüzde 1,09, teknoloji endeksi yüzde 1,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 73,50 puan ve yüzde 0,67 kayıpla 10.926,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 79'u geriledi.

Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Turkcell ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık seyrediyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

YARIN ANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

- Altının ons fiyatı 2 bin 665 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 665 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 43 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,83, bileşik getirisi de yüzde 40,22 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2932 lira, satışta 35,4346 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,2517 lira, satışta 35,3930 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2340 ve dolar/yen paritesi 158,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 76,7 dolardan işlem görüyor.

