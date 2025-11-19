90 saniyelik videoyla rekor kırdı, borsada 400 milyon dolar değere ulaştı

Güney Kore’nin Seul kentinde, üç kişilik küçük bir girişim olarak başlayan SmartStudy’nin dünyanın en büyük çocuk içerik markalarından birine dönüşeceğini kimse tahmin etmiyordu. Bugün Pinkfong adıyla bilinen şirketin hikâyesi, aslında mütevazı bir ofiste ve maaş beklentisi olmadan çalışan üç kişinin hayal gücüyle başladı. İşte şirketin hikayesi:
1 NASIL KURULDU?
2010 yılında kurulan SmartStudy, 0–12 yaş arası çocuklara yönelik dijital içerikler üretmeyi hedefliyordu. Ancak şirketin başlangıç koşulları pek parlak değildi. Kurucu ortaklardan Kim Min-seok’un anlattığına göre ofis o kadar küçüktü ki, bugün çalıştığı konferans odasından bile daha küçük görünüyordu.
SmartStudy’nin ilk yılları, farklı animasyonlar, öğrenme temelli oyunlar ve sevimli karakterlerle yapılan deneylerle geçti. Bu karakterlerden biri, ileride şirketin kaderini değiştirecek olan pembe, neşeli ve meraklı bir tilkiydi: Pinkfong.
2 HEDEF KİTLEYİ YENİDEN TANIMLADI
Şirket büyümeye başladıkça Kim ve ekibi önemli bir gerçeği fark etti: Yürümeye başlayan çocuklar, aynı içeriği tekrar tekrar izleme konusunda benzersiz bir potansiyele sahipti. Bu nedenle şirket, odağını okul öncesi dönemdeki çocuklara çevirdi ve içeriklerini daha basit, ritmik ve tekrar eden bir yapıya dönüştürdü.
3 ZAMANLA 100 ÇALIŞANA ULAŞTI
Bu değişimle birlikte şirket yaklaşık 100 çalışana ulaştı ve daha da kritik bir adım attı. Markasını Pinkfong karakteri üzerinden yeniden şekillendirmeye başladı. 2022’de şirketin adı resmen "The Pinkfong Company" olarak değiştirildi.
5 BABY SHARK'IN DOĞUŞU
BBC'nin haberine göre Haziran 2016’da Kim Min-seok, 90 saniyelik bir çocuk şarkısı videosunun yayımlanması için onay verdiğinde bunun sadece rutin bir iş olduğunu sanıyordu. Ancak o video, şirketin ve belki de internet tarihinin en beklenmedik patlamalarından birine dönüşecekti.
Baby Shark, aslında 1970’lerden beri ABD’de yaz kamplarında söylenen basit bir halk şarkısıydı. Pinkfong ekibi bu şarkıyı hızlı tempolu bir ritimle, renkli animasyonlarla, kolay taklit edilen bir dans koreografisiyle yeniden yorumladı.
6 ŞARKI VİRAL OLDU: 16 MİLYARDAN FAZLA İZLENDİ
Başlangıçta büyük bir ilgi görmedi. Fakat Güneydoğu Asya’daki çocuk etkinliklerinde dans koreografisi kullanılınca işler değişmeye başladı. Çocukların ve ailelerin şarkıyla dans ettiği videolar internete yayıldı ve sonunda Baby Shark viral oldu. Kasım 2020’de Baby Shark, YouTube’un tüm zamanların en çok izlenen videosu unvanını resmen ele geçirdi. Bugün 16 milyardan fazla izlenmeyle platformun zirvesinde.
7 ŞİRKETİN YOLU AÇILDI
Videonun başarısı şirkete animasyon dizileri, oyuncak lisansları, müzikal gösteriler gibi dev bir ürün ekosistemi yaratma fırsatı verdi. Reuters'ın haberine göre şirket, 2022’de piyasaya sürülen ve ABD’de Netflix’in “Bugünün En Popüler 10 Çocuk Dizisi” listesinde zirveye çıkan 3D animasyonlu karaoke serisi Bebefinn dahil olmak üzere başka ürünler de geliştirdi.
Şirket bugün filmler ve animasyon dizileri, müzik, canlı gösteriler, mobil uygulamalar, oyunlar, ürünler ve diğer lisanslı içerikler dahil olmak üzere hem çevrimiçi hem de çevrimdışı içerik üretiyor ve dağıtıyor.
8 TELİF DAVASI
2019’da Baby Shark’ın bir Amerikalı bestecinin eserinden kopyalandığı iddiasıyla açılan telif davası, Pinkfong için önemli bir sınav oldu. Ancak Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Pinkfong’un şarkının kamuya açık bir halk ezgisinden uyarlandığı savunmasını kabul etti ve davayı reddetti.
9 VE BORSAYA AÇILDI
Pinkfong, salı günü Güney Kore borsasına açıldı ve ilk işlem gününde hisseleri yüzde 9’dan fazla değer kazanarak şirketi 400 milyon doların üzerinde bir değerlemeye taşıdı. Reuters'ın haberine göre şirket, halka arzını hedef aralığının en üstünde fiyatlayarak 76 milyar Kore wonu (51,90 milyon dolar) topladı. Şirket, halka arzdan elde ettiği geliri yeni karakterler, premium animasyonlar ve dünya genelinde pop-up mağazalar oluşturmak için kullanacağını açıkladı.