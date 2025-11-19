90 saniyelik videoyla rekor kırdı, borsada 400 milyon dolar değere ulaştı

2010 yılında kurulan SmartStudy, 0–12 yaş arası çocuklara yönelik dijital içerikler üretmeyi hedefliyordu. Ancak şirketin başlangıç koşulları pek parlak değildi. Kurucu ortaklardan Kim Min-seok’un anlattığına göre ofis o kadar küçüktü ki, bugün çalıştığı konferans odasından bile daha küçük görünüyordu.

SmartStudy’nin ilk yılları, farklı animasyonlar, öğrenme temelli oyunlar ve sevimli karakterlerle yapılan deneylerle geçti. Bu karakterlerden biri, ileride şirketin kaderini değiştirecek olan pembe, neşeli ve meraklı bir tilkiydi: Pinkfong.