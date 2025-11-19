Turizmciler su alarmında: Otellerde tasarruf kampanyası başladı

Küresel iklim değişiklinin etkilerinin yaşanmaya başladığı günümüzde su tüketiminin yüzde 15'ini oluşturduğu belirtilen otellerde önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Otellerde su kullanımı konusunda farkındalık oluşturularak, kullanılan suyun tekrar değerlendirilmesi ya da daha az kullanılması için kampanya hayata geçirildi. Bununla ilgili otellerde birimler kurularak, daha fazla su tasarrufunun sağlanması için çalışmalar yürütülüyor.

Yağmur suyu hasadı yaparak toplanan suyu bahçe sulamada kullanmaya, peyzajda kullanılan bitki ve çiçeklerin kuraklığa dayanıklılarıyla değiştirilmesine, suyun ısınmasını beklerken akan suyun temizlikte veya çiçek sulamada, lavabo ve duşlarda kullanılan suyu arıtarak, farklı alanlarda yeniden kullanmaya kadar birçok alanda değişiklik öngörülüyor.

Alınacak tedbirlerle turizm tesislerinde yüzde 40'a varan su tasarrufunun sağlanabileceği değerlendiriliyor.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile sürdürülebilir turizm için anlaşma yapan ilk ülke olduğunu hatırlatarak, otellerde artık Sürdürülebilir Turizm Sertifikasının olduğunu söyledi.

Birlik olarak turizmde su tasarrufuyla ilgili önemli çalışma yaptıklarını anlatan Kavaloğlu, sadece klasik muslukları sensörlü ve düşük basınçlı musluk bataryalarıyla değiştirerek yüzde 50, klasik duş başlıklarını düşük akışlı, eko havalandırmalı duş başlıklarıyla değiştirerek, çok su tüketen sifonları çift kademeli tasarruflu sifon sistemleriyle değiştirerek yüzde 75'e varan su tasarrufu sağlanabildiğini ifade etti.

"Çalışmamız, dünyada model olacak"



Kavaloğlu, artık dünyada turistin yeşil çevreye ve sürdürülebilir turizme yöneldiğini belirterek, su rezervlerinin dünyada 2050 yılında nüfusun yüzde 40'ını olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin de bundan etkileneceğini anlatan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere sürdürülebilir, doğal bir çevre bırakacaksak bunun sorumluluğunu bugünden almamız gerekiyor. Birlik olarak '1 Damla 1 Dünya' kampanyasını başlattık. Sektör olarak hep birlikte yenilenebilir su projeleri, suyun tekrardan kullanımı, su tasarrufu için ilgili birimler oluşturup, otellerimizin içerisinde bunun planlamasını yaptık. Su tüketiminde hizmet sektörünün yüzde 15'ini oteller temsil ediyor, fakat yüzde 70'ini tarım temsil ediyor. Turizmciler olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir çevreyle ilgili çok ciddi adım attık. GSTC ile anlaşma imzalayan ilk ülke olarak Sürdürülebilir Turizm Sertifika Programı çalışmamız vardı. Su tasarrufu çalışmamız, bu sertifika programının da bir parçası oldu. Su tasarrufuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Turizm sektöründe su tasarrufunu önceleyen bu programın, önce Türkiye'de sonra da dünyada örnek bir model olacağını düşünüyorum."