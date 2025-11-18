Pasifik Holding (PAHOL) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi

Pasifik Holding A.Ş.'nin halka arzında 12-13-14 Kasım'da 1 lira nominal değerli pay için 1,5 liradan talep toplanmıştı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Pasifik Holding payları 21 Kasım'dan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'dan bugün yapılan açıklama şöyle:

PASİFİK HOLDİNG BORSA İŞLEM TARİHİ



Pasifik Holding A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 20.000.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 4.000.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 21/11/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 1,5 TL baz fiyat, "PAHOL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

PASİFİN HOLDİNG HALKA ARZI

Holdingden yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul projeleri, uluslararası demiryolu lojistiği, teknoloji ve savunma sanayisindeki atılımları ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla faaliyet gösteren Pasifik Holding'in 12-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşen halka arzına yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Pasifik Holding'in halka arzında toplam 4 milyar lira nominal değerli hisse senedi, pay başına 1,50 liradan sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunuldu. Holdingin halka arzının toplam büyüklüğü ise 6 milyar lira oldu.

Holdingin halka arzına, bireysel yatırımcılardan tahsis edilen tutarın 3,74 katı, kurumsal yatırımcılardan ise tahsis edilen tutarın 1,5 katı talep girişi gerçekleşti. Bu süreçte, 4 milyar lira nominal değerli payların 2,6 katına denk gelen 10 milyar 490 milyon 755 bin 524 lira değer olmak üzere, toplam 15,7 milyar liralık talep geldi.

Halka arz sonucunda toplam 659 bin 21 yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı. Halka arza konu olan nominal değerli hisselerin yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 50'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Pasifik Holding, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 80'ini teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörleri başta olmak üzere yeni yatırımlarda, yüzde 10'unu işletme sermayesinde, kalan yüzde 10'luk kısmı da finansal borçların ödenmesinde kullanacak.