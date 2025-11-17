ARA
  • Pasifik Holding halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Pasifik Holding halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Pasifik Holding’in halka arzına 682.612 yatırımcı katılırken, toplam talep 15,73 milyar TL’ye ulaştı. Bireysel yatırımcıların ortalama dağıtımı ise 2.464 adet oldu.


Son Güncellenme:
Pasifik Holding halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Pasifik Holding Anonim Şirketi’nin (“Pasifik Holding”) halka arzına ilişkin talep toplama süreci 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirildi. 

Halka arzda birim fiyat 1,50 TL olarak açıklanırken, 4.000.000.000 TL nominal değerli payın tamamının satışı gerçekleştirildi. Böylece halka arz büyüklüğü 6.000.000.000 TL oldu. Yurt içi bireysel yatırımcılardan nihai tahsisatın 1,34 katı, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılardan 13,35 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 1,50 katı oranında talep geldi. Şirket, halka arz sonuçlarını “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesiyle açıkladı.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Pasifik Holding A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Pasifik Holding Anonim Şirketi’nin (“Pasifik Holding”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 1,50 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 4.000.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 6.000.000.000 TL olmuştur. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,34 katı, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 13,35 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,50 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pasifik Holding halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?-1
0
