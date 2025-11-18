2026-2027’de en yüksek temettü beklenen 5 şirket

Yatırımcılar için hisse seçiminde oldukça önemli bir kriter olan temettüyle ilgili İş Yatırım, dikkat çekici bir tablo hazırladı. Kurum; 17 Kasım itibarıyla 2026-2027’de en yüksek temettü beklediği ve yüzde 60 üzeri getiri potansiyeli olan şirketleri listeledi.

İş Yatırım’ın hesaplamasına göre bu listede; Anadolu Sigorta, Ford Otosan, Albaraka Türk, Enerjisa Enerji ve Doğuş Otomotiv yer alıyor.

TABLO NASIL HAZIRLANDI?

İş Yatırım; bu sıralamayı, söz konusu hisseler için belirlediği hedef fiyatlara göre hisselerin sunduğu getiri potansiyeline (%) göre yaptı. Söz konusu hisselerin 2026 ve 2027 yılları için hisse başına temettü miktarına (TL) ve temettü verimine (%) de listede yer verildi.

İş Yatırım’ın hesaplamasına göre; 2026 yılında temettü verimi açısından ilk sırada yüzde 16,83 ile Doğuş Otomotiv yer alıyor. Onu yüzde 13,37’lik temettü verimiyle Ford Otosan izliyor. 2027 yılında ise temettü verimi açısından Ford Otosan yüzde 17,51 ile ilk sıraya yükselirken Doğuş Otomotiv ise yüzde 15,92 ile ikinci sırada bulunuyor.

Hisselerdeki getiri potansiyelinin ve temettü veriminin söz konusu hisselerin 14 Kasım’daki kapanış fiyatlarına göre hesaplandığı notunu da düşelim.

Söz konusu liste ise şöyle:



