Vakıf Faktoring (VAKFA) ne zaman borsada? Borsa işlem tarihi

Vakıf Faktoring AŞ'nin halka arzında 12-13-14 Kasım'da 1 lira nominal değerli pay için 14,20 liradan talep toplanmıştı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Vakıf Faktoring payları 20 Kasım'dan itibaren borsada işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'dan bugün yapılan açıklama şöyle:

VAKIF FAKTORİNG BORSA İŞLEM TARİHİ

Vakıf Faktoring A.Ş.'nin (Şirket) 225.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 900.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 20/11/2025 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 14,20 TL baz fiyat, "VAKFA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZI

Satışa sunulan 225 milyon lira nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3 milyar 195 milyon lira olurken, halka açıklık oranı da yüzde 25 olarak gerçekleşti. Planlanan tahsisatın 5,17 katı kadar talep geldi ve pay dağıtımı toplam 684 bin 329 yatırımcıya gerçekleştirildi.

Dağıtım sonucunda payların yüzde 60'ı bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Şirket payları, Borsa İstanbul'da 14,20 lira fiyat ve 'VAKFA' koduyla işlem görmeye başlayacak.

VAKIF FAKTORİNG'DEN HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Vakıf Faktoring AŞ Genel Müdürü, Bülent Atılgan, faktoring sektörünün öncü şirketlerinden biri olduklarını belirtti.

Çeyrek asrı aşan deneyimleriyle ürettikleri sürdürülebilir değeri halka arz yoluyla yeni yatırımcılarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Atılgan, finansal çözümlerle kurumsal ve ticari müşterilerden KOBİ'lere kadar uzanan müşteri yelpazesine hizmet sunduklarını anlattı.

Atılgan, gelen taleplerin kendilerini motive ettiğini vurgulayarak, 'Halka arzımızla elde ettiğimiz yeni kaynak sayesinde, sürdürülebilir kurumsal yapımızı güçlendirerek, rekabet gücümüzü, pazar payımızı ve karlılığımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, başta yatırımcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için kalıcı ve sürdürülebilir değer yaratma vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Halka arzlarına farklı kişi ve kurumlardan gelen 16,5 milyar liranın üzerindeki talebin, kendilerine daha iyisini yapma yolunda büyük motivasyon sağladığına dikkati çeken Atılgan, şunları kaydetti:

'Halka arzımıza güvenerek yoğun ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza içten teşekkür ediyoruz. Vakıf Faktoring AŞ olarak, yeni yatırımcılarımızdan aldığımız güç ve cesaretle, bugüne kadar oluşturduğumuz değeri daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.'