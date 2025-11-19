Türkiye'de üretilip 121 ülkeye ihraç ediliyor

Tohumun kendisini değil, teknolojisini de daha yüksek oranda ihraç etmek istediklerini vurgulayan Kılıç, şu açıklamalarda bulundu:

"AR-GE yatırımlarının geri dönüş süresinin uzun olması, firmalarımızın genç ve sermaye yapılarının yetersiz olması özel sektörün bu konuya yeteri kadar ilgi göstermesini ve yatırım yapmasını engellemektedir. Türk tohumculuğunun gelişebilmesi ve istenen seviyeye gelebilmesi kendi marka çeşitlerini geliştirip dünyaya pazarlayabilmesine bağlıdır.

Bu nedenle sektörün desteklenmesi gerekmektedir. Biz Türkiye Tohumcular Birliği olarak hem eğitim ve teknik hem de ekonomik anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Bitki ıslahı ve AR-GE çalışmalarını sadece uluslararası firmalara bırakmamak için çok gayret gösteriyoruz. Onlardan çok şey öğrendik kabul ediyoruz ancak her geçen yıl daha güçlü bir sesle 'bu alanda biz de varız' diyoruz."