Turkcell'den bilanço değerlendirmesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

Şirket, üçüncü çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone artışının katkısıyla toplamda 39 milyon abone bazına ulaşırken, bu alandaki liderliğini de sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yılın üçüncü çeyreğinde de güçlü finansal ve operasyonel sonuçlara imza attıklarını belirtti.

Koç, bu performansı, Türkiye'nin geleceği için bir dönem noktası olan 5G yetkilendirme ihalesindeki başarılarıyla taçlandırmaktan büyük gurur duyduklarını aktardı.

İhalede bir operatörün alabileceği en yüksek kapasite olan toplam 160 MHz frekans hakkını elde ederek liderliklerini bir kez daha pekiştirdiklerinin altını çizen Koç, şunları kaydetti:

"30 yılı aşan deneyimimiz, Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan geniş baz istasyonu ağımız ve hızla artan baz istasyonu fiberleşme oranımızla 5G'ye hazır olmakla kalmayıp, bu dönüşüme liderlik etmeye de kararlıyız. Müşteri bazımızı genişletmeye bu dönemde de devam ettik. Üçüncü çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone kazanımıyla son 12 aydaki net faturalı abone artışımız 2 milyonu, toplam mobil abone bazımız ise 39 milyonu aştı."

Koç, gelire olan yüksek katkısı nedeniyle stratejik odaklarında yer alan faturalı abone oranlarının ise yıllık bazda 4,6 puan artışla yüzde 79'a yükseldiğini vurguladı.

Abone bazını yapay zeka destekli mikro-segment yaklaşımıyla yöneterek, ihtiyaç odaklı teklifler sunmaya devam ettiklerine işaret eden Koç, ayrıca faturalı abone oranındaki artışın da etkisiyle Mobil Bileşik ARPU'da (M2M hariç) yıllık yüzde 11,9 büyüme elde ettiklerini kaydetti.

- Veri merkezi ve bulut gelirlerinde yüzde 51 büyüme

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' vizyonuyla stratejik odak alanı olarak belirlediğimiz veri merkezi ve bulut işimize bugüne kadar toplam 545 milyon avro yatırım yaptık. Pazar lideri olduğumuz veri merkezi ve bulut işimizde, yeni nesil veri merkezlerimizin aktif kapasitesi, bu çeyrekte 8,4 MW artarak 50 MW'a ulaştı. Toplam veri merkezi ve bulut gelirlerimiz ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 büyüme kaydetti." bilgisini verdi.

Veri merkezi ve bulut bilişim alanında San Francisco'da çok önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirten Koç, "Google Cloud ile yaptığımız anlaşmayla Türkiye'nin ilk hiper ölçekli bulut bölgesini kuracağız. İşbirliğimiz Turkcell'in Türkiye'nin dijital dönüşümündeki lider rolünü bir kez daha ortaya koydu. Anlaşma kapsamında kuracağımız veri merkezleri ve bulut teknolojilerine 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Google Cloud ile güçlerimizi birleştirerek ülkemizde yapay zeka odaklı inovasyonların önünü açacağız." ifadelerini kullandı.

Koç, statejik yatırım alanlarından olan sürdürülebilirlikte de başarılı bir üç ayı geride bıraktıklarını ve verimlilik hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri yatırımlarla Uşak, Van, Balıkesir ve Yozgat'ta faaliyet gösteren güneş enerjisi santrallerinin toplam kapasitesinin 37,5 MW seviyesine ulaştığını anlattı.

- Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 59,5 milyar lira konsolide gelir

Yoğun 5G gündemiyle geçirdikleri üçüncü çeyrekte, finansal ve operasyonel göstergelerin de güçlü seyrini sürdürdüğünü vurgulayan Koç, "Ana iş kolumuzdaki güçlü performansın yanı sıra techfin ve veri merkezi gibi stratejik odak alanlarımızdaki güçlü büyümelerin desteğiyle konsolide gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 59,5 milyar lira seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Koç, güçlü gelir performanslarına eşlik eden disiplinli maliyet yönetimi sayesinde faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK) yüzde 10,5 büyüyerek 26,2 milyar liraya yükseldiğini aktardı.

Ali Taha Koç, "Kaydettiğimiz yüzde 43,9 FAVÖK marjıyla güçlü operasyonel karlılığımızı yılın üçüncü çeyreğinde de koruduk. Net karımız ise 5,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti." bilgisini verdi.

Sabit segmentte ise fiber odaklarını bu çeyrekte de devam ettirdiklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Nette 33 bin yeni aboneyi Turkcell fiber kalitesiyle buluştururken, diğer operatörlerin altyapıları üzerinden gerçekleştirdiğimiz satışlarla birlikte toplam fiber abone sayımızı 55 bin artırdık. Üçüncü çeyrekte sabit genişbant alt yapısına yapılan yatırımların hızlanmasıyla 107 bin yeni haneye daha fiber erişimi sağladık ve toplamda 6,2 milyon haneye uçtan uca fiber servisimizi sunabilir hale geldik.

Üçüncü çeyrek itibarıyla kaydettiğimiz yüzde 42,6 seviyesindeki abone dönüşüm oranı, fiber yatırımlarımızın ne kadar verimli ve doğru konumlandığını bir kez daha ortaya koydu. 100 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abonelerimizin toplam bireysel fiber aboneleri içindeki payının yüzde 52'yi aşması, bireysel fiber aboneler içindeki 12 ay taahhütlü abone oranının yüzde 88'e yükselmesi ve gerçekleştirdiğimiz fiyat düzenlemeleri sayesinde bireysel fiber ARPU üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 17,3 büyüdü."

- Paycell'den yüzde 41,7'lik güçlü gelir artışı

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, konsolide gelirlerin yüzde 6'sını oluşturan techfin ekosistemlerinin üçüncü çeyrekte kaydettiği yüzde 20 gelir artışıyla grubun üzerinde büyüme performansını sürdürdüğünü belirtti.

Şirketin dijital ödeme markası Paycell'in yüzde 41,7 seviyesindeki güçlü gelir artışına en büyük katkıyı POS ve mobil ödeme servislerinin sağladığını vurgulayan Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"TR Karekod üzerinden tüm banka kartlarıyla ödeme, yurt dışına çift yönlü para transferi ve mobil temassız ödeme gibi kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye yönelik adımlar bu artışı destekledi. Merkez Bankası tarafından mobil ödeme limitlerinin artırılması da Paycell'in işlem hacmi ve gelir artışına önemli katkı sağladı. Müşterilerine teknolojik ürünlerden taşıt kredisine kadar pek çok alanda hızlı ve esnek finansman çözümleri sunan Financell markamızın kredi portföyü yüksek seyreden kredi faiz oranlarına rağmen sağlıklı büyümesini sürdürerek 7,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti."

- "Güçlü performansımız ışığında, 2025 hedeflerimizi yukarı yönlü olarak güncelledik"

Yatırım yılı olarak ilan ettikleri bu yılın 9 ayında çok başarılı bir performans sergilediklerine işaret eden Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu güçlü sonuçlar doğrultusunda, 2025 yılına ilişkin öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik. Gelir büyümesi beklentimizi, veri merkezi ve bulut gelirlerinde öngördüğümüz yaklaşık yüzde 43 büyüme ile birlikte yaklaşık yüzde 10, FAVÖK marjı hedefimizi ise yüzde 42-43 aralığı olarak güncelliyoruz. Yoğun yatırım sürecimize rağmen, güçlü gelir büyümemizin de katkısıyla operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranı hedefimizi yaklaşık yüzde 23 seviyesine revize ediyoruz.

Ülkemize ve topluma katkı sağlamanın verdiği gururla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde müşterilerimize değer katan ürün ve hizmetleri artırırken, 5G teknolojisinin açacağı yeni fırsatlara odaklanacağız. Dijital geleceğimizi şekillendirme yolculuğunda attığımız her adımda yanımızda olan Yönetim Kurulumuza, çalışma arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım."