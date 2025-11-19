Trump'ın Prens Selman için verdiği yemekte dikkat çeken 2 isim

Trump, konuşmasında ABD-Suudi ilişkilerinin tarihine de özel bir bölüm ayırdı. Bu yıl bir ABD Başkanı ile Suudi Arabistan lideri arasındaki ilk görüşmenin 80. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Trump, 1945'te dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın dedesi, Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdülaziz'in bir ABD donanma kruvazörü güvertesinde bir araya geldiğini hatırlattı. Trump, "O toplantı tüm dünyada tanındı. İkisi hemen sıcak dost olmuştu. O günden bu yana ülkelerimiz dayanıklı ortaklar haline geldi" dedi. Başkanlık Şöhretler Yolu'nda yürürken Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, "Suudi Arabistan'ın en büyük dostu kimdi?" diye sorduğunu anlatan Trump, "O da Roosevelt'i söyledi. O harika bir dosttu. Ancak bugün geldiğimiz noktada Suudi Arabistan'ın şimdiye kadarki en iyi dostuna sahip olduğunu düşünüyorum" diyerek kendi dönemindeki yakın iş birliğine vurgu yaptı. Trump, "Siz ve ben, bu ittifakı güçlendiriyoruz ve yeniliyoruz. 80 yıl öncesine göre çok daha üstün bir seviyeye taşıdığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.