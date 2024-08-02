ARA
DOLAR
33,18
0,22%
DOLAR
EURO
36,25
1,24%
EURO
GRAM ALTIN
2589,80
-0,54%
GRAM ALTIN
BIST 100
10473,47
-3,01%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi

ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi

AA'nın derlemesine göre New York borsası, ABD'de açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırmasıyla negatif bir seyir izliyor. CNBC ise analizinde "Fed’in faiz oranlarını düşürmek için çok geç kaldığına dair korkular artıyor, bir sonraki toplantıda yarım puanlık bir gevşemeye yönelik bahisler artıyor" diyor.

02 Ağustos 2024 | 21:16
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü toplantısında politika faizini sabit bırakırken eylül toplantısı için faiz indirim sinyali verse de, hafta boyunca açıklanan verilerin resesyon endişesini beslemeye devam etmesi risk algısının önemli derecede yükselmesine neden oldu.

  • Bugün ABD'de açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam 114 binle beklentilerin oldukça altında artarken, haziran ayındaki 206 binlik tarım dışı istihdam verisi de 179 bine revize edildi.
  • Ülkede saatlik kazançlar yüzde 0,2 ile öngörülerin altında yükselirken, işsizlik oranı da yüzde 4,3'le Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Özellikle istihdam raporundaki verilerin ardından piyasalardaki satış baskısının derinleştiği görülürken, New York borsasında endeksler yüzde 2'den fazla değer kaybetti.
  • Söz konusu düşüşe yaklaşık yüzde 27 değer kaybıyla Intel öncülük ederken, onu yüzde 10'la Amazon, yüzde 7'yle American Express, yüzde 5,5'le Goldman Sachs, yüzde 5'le Boeing ve yüzde 4,5'la JP Morgan takip etti.

ABD'de işlem gören en büyük şirketlerden Microsoft yaklaşık yüzde 2,8, Nvidia yüzde 3,3, Google yüzde 3,2 ve Meta Platforms da yüzde 1,8 geriledi. Dün beklentilerin üzerinde kar açıklayan Apple hisseleri ise yüzde 3 değer kazanırken, satış baskısının daha da derinleşmesine engel oldu.

Analistler, iş gücü piyasalarındaki hızlı soğumanın resesyon endişelerini desteklediğini kaydederek, bu durumun görece riskli varlıklarda kaydedilen düşüşte etkili olduğunu bildirdi.

Öte yandan, resesyon endişeleriyle güvenli liman varlıklara olan talep üçlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğiliminin yedinci iş gününde yaklaşık 15 baz puan gerileyerek yüzde 3,83'te dengelendi. Tahvilin getirisi bir ara yüzde 3,79'a inerek 27 Aralık 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, söz konusu durumun ardından Fed'in eylülde 50 baz puan faiz indirimine gideceğine yönelik fiyatlamalar güçlenirken, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puan faiz indirileceğine ilişkin öngörüler öne çıktı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2589,8 -0,54%
  • ALTIN ONS 2427,53 -0,77%
  • BIST 100 10473,47 -3,01%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,633 -1,83%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38678 -0,05297%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,5 -0,2651%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,181 0,2199%
  • EURO/DOLAR 1,0912 1,1054%
  • EURO/TURK LIRASI 36,2461 1,2404%
  • STERLIN/DOLAR 1,28049 0,51297%
Borsa Haberleri
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Japonya piyasalarında neler oluyor? Nikkei’de düşüşler sürecek mi?
Türkiye Sigorta'dan (TURSG) bedelsiz açıklaması
Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
GERİ
İLERİ
ABD'de resesyon endişesi: Satış baskısını derinleştirdi
Borsada gün sonu özeti ve analist yorumu
Türk Traktör'de (TTRAK) üst düzey yönetici değişikliği
Garanti Bankası duyurdu: Üst düzey atama
Borsa, altın, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Japonya piyasalarında neler oluyor? Nikkei’de düşüşler sürecek mi?
Türkiye Sigorta'dan (TURSG) bedelsiz açıklaması
Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
Türkiye Sigorta'ya (TURSG) bedelsiz onayı geldi
Dap Gayrimenkul Geliştirme (DAPGM) için bedelsiz onayı geldi
SPK'den bedelsiz onayı alan 5 şirket ve oranları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL