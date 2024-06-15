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ABD'li bankacılık devi BİM, Coca-Cola ve Anadolu Efes'te hedef yükseltti

ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA) Anadolu Efes, BİM, ve Coca-Cola için hedef fiyatlarını güncelledi.

15 Haziran 2024 | 10:44
Son Güncellenme: 15 Haziran 2024 | 10:46
ABD'li bankacılık devi BİM, Coca-Cola ve Anadolu Efes'te hedef yükseltti

BofA analistleri, Anadolu Efes, BİM, ve Coca-Cola için hedef fiyatlarını güncelleyerek 'Al' tavsiyesinde bulundu. Analistler, yayımladığı raporda beklenenden daha güçlü finansal sonuçlar ve 'çift haneli enflasyonun beklenenden daha uzun süreceği' düşüncesinin hedef fiyatlardaki yükselmenin temel sebebi oluşturduğunu belirtti.

BİM 

Kısa vadede, yüksek seyreden tüketici fiyatlarının satın alma gücü üzerindeki yarattığı baskının BİM'e fayda sağlayacağını düşünen analistler gıda perakendesi sektöründe lider konumda olan firmanın gelecekte de pazar payını artıracağını ve yeni şube açılışlarını sürdürerek sektördeki dominasyon gücünü koruyacağını düşünüyor. Şirketin genişlemeci politikasının orta vadede sürdürülebilir olacağına dikkat çekilirken BofA, BIMAS hisse senedi için hedef fiyatını 610 TL olarak belirledi ve 'Al' tavsiyesinde bulundu.

Coca-Cola

BofA analistleri Coca-Cola'nın muhtemelen Türkiye'de güçlü geçecek yaz turizminden fayda sağlayacağı görüşünde. Şirketin gelirlerinde bu yıl çift haneli reel büyüme beklenirken kar marjlarının da iyi seviyede olacağı belirtildi. Analistler Coca-Cola için 1.000 TL hedef fiyat verirken 'Al' tavsiyesinde bulundu.

Anadolu Efes

Anadolu Efes'in Türkiye'deki ilerlemesinin firmanın cari yıl için bilançolarına olumlu katkı sağlayacağını belirten BofA analistleri, Rusya'da yaşanan ortaklık krizine rağmen, şirketin kaybettiği pazar payını geri kazanma konusunda umut verdiğini ve orta vadeli görünümünün olumlu olduğunu söyledi. BofA, Anadolu Efes için 285 TL'den 'Al' tavsiyesinde bulundu.

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