ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor

Nasdaq Bileşik Endeksi'nin yüzde 0,9 yükseldiği günü, Nvidia yüzde 2,4 artışla 138,07 dolardan tamamladı. Hisse senedinin önceki rekor kapanışı 135,58 dolardı ve Nvidia'nın 10'a 1 hisse bölünmesinin ardından 18 Haziran'da gerçekleşmişti. Hisse senedi iki gün sonra gün içi en yüksek seviyesi olan 140,76 dolara ulaşmıştı.

Nvidia hisseleri bu yıl, yapay zeka ve şirketin gelişmiş yarı iletkenlerine olan talepteki artışla yüzde 179 yükseldi. Aynı dönemde S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ta yükseliş yüzde 23 oldu. Nvidia hissesinin değeri bu ay şimdiye kadar yaklaşık yüzde 14 arttı.

Melius analisti Ben Reitzes, Pazartesi günü erken saatlerde hisse senedi için "al" notunu yineleyerek 165 dolarlık fiyat hedefinin hâlâ muhafazakar olduğunu ve Nvidia'nın rekabet avantajını uzun vadede koruyacağını söyledi.

Reitzes, Nvidia'nın inanılmaz derecede üretken bir şirket olduğunu ve kârının ölçeğinin yatırımcıları memnun etmeye devam etmesi gerektiğini, bunun da hisse senedini yeni zirvelere taşıyabileceğini belirtti. Ayrıca, Reitzes'e göre, Apple için 2,3 milyon dolar ve Meta Platforms için 2,4 milyon dolar olan çalışan başına gelir, Nvidia için 4,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.